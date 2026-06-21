Störung bei der Flugsicherung

Wie viele Flüge und Passagiere von den Ausfällen betroffen waren, war zunächst unklar. Grund für die Beeinträchtigungen war eine technische Störung bei der Flugsicherung Skyguide. Diese hatte am Sonntagmorgen den Schweizer Luftraum östlich von Bern geschlossen, wie das Unternehmen mitteilte. Die genaue Ursache werde derzeit noch abgeklärt.