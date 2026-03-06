Damit kann die letzte Phase der Vorbereitung für den kommerziellen Betrieb in Angriff genommen werden, teilte die Flughafenbetreiberin am Freitag mit. Das Projekt gilt als das grösste internationale Engagement der Flughafen Zürich AG.
In einer ersten Ausbauphase werde der Flughafen mit einer Kapazität von 12 Millionen Passagieren pro Jahr und einer Piste operieren. In späteren Ausbaustufen soll während der 40-jährigen Konzessionsperiode die Kapazität schrittweise auf bis zu 70 Millionen Passagiere gesteigert werden.
ra/uh
(AWP)