Die Passagiere waren im Schnitt aber weniger ausgabefreudig. So gab jeder Passagier 21,4 Franken am Flughafen aus, was einem Rückgang um 0,8 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Damit setzt sich der Negativtrend der Vormonate fort. Seit Jahresanfang gingen die durchschnittlichen Ausgaben gar um 1,3 Prozent zurück.