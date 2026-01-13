Flüge auch nach 23.30 Uhr möglich

Am Flughafen Zürich werden rund 1000 Zusatzflüge während des WEF erwartet. Das sind ähnlich viele wie in den vergangenen Jahren. Da viele Teilnehmende kurzfristig planen und die Zahl der verfügbaren Standplätze begrenzt ist, handle es sich bei den Angaben um eine Schätzung, betont der Flughafen. Vereinzelt könne es in dieser Zeit zu Flugbewegungen nach 23.30 Uhr kommen, heisst es.