Ein System, das die Fluglotsen bei der Führung der ankommenden Flugzeuge unterstützt, zeigt Maschinen mit grösseren Verspätungen laut Skyguide nicht zuverlässig an. Die Lotsen würden die betroffenen Flüge stattdessen mit einem bewährten manuellen Verfahren übergeben. Das benötige mehr Zeit.