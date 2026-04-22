Annullationen habe es aufgrund der Störung bislang keine gegeben, teilte eine Sprecherin des Flughafens Zürich am Mittwoch kurz vor 6 Uhr auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Passagiere würden durch ihre Fluggesellschaften über den Status ihrer Flüge informiert. Die Sprecherin ergänzte, dass die Kapazität wegen der Bise ohnehin reduziert sein werde.