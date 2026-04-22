Annullationen habe es aufgrund der Störung bislang keine gegeben, teilte eine Sprecherin des Flughafens Zürich am Mittwoch kurz vor 6 Uhr auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Passagiere würden durch ihre Fluggesellschaften über den Status ihrer Flüge informiert. Die Sprecherin ergänzte, dass die Kapazität wegen der Bise ohnehin reduziert sein werde.
Das technische Problem trat laut Skyguide im Kontrollzentrum in Dübendorf ZH auf. Ein System, das die Fluglotsen bei der Führung der ankommenden Flugzeuge unterstütze, zeige Maschinen mit grösseren Verspätungen nicht zuverlässig an, schrieb Skyguide in der Nacht auf Mittwoch. Die Lotsen würden die betroffenen Flüge stattdessen mit einem bewährten manuellen Verfahren übergeben. Das benötige mehr Zeit. Die Sicherheit sei jederzeit gewährleistet.
Die Techniker der Flugsicherung arbeiten laut Mitteilung an der Behebung des Problems. Skyguide bedauert die Unannehmlichkeiten, die für Partner, Kunden und Passagieren entstehen. Im Laufe des Vormittags will Skyguide über den weiteren Verlauf informieren.
(AWP)