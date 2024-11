Um die Beteiligung an der Flughafen AG zu übertragen, ist eine Abstimmung an der Urne nötig. Wie viel Geld umgelagert werden soll, ist noch offen. Der Betrag richtet sich nach dem Buchwert Ende 2024. Ende 2023 betrug dieser 269,5 Millionen Franken. Die Stadt Zürich hält fünf Prozent der Flughafen-Aktien. Die Abstimmung dürfte in der ersten Jahreshälfte 2025 stattfinden.