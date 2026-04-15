Flughafen (awp) - Der Flughafen Zürich hat mit dem Bau einer neuen Infrastruktur für die Geschäftsluftfahrt im Westen des Flughafengeländes begonnen. Das Projekt umfasst ein Terminal mit Hangar, Vorfeld und Parkplätzen und soll die bestehende Infrastruktur im östlichen Teil des Flughafens ersetzen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2028 geplant.