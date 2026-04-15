Das Projekt bietet auch Hangarflächen für grössere Flugzeugtypen. Insgesamt umfasse die geplante Infrastruktur rund 16,8 Hektaren. Darauf sollen auch ein grosszügiges und einfach erreichbares Gebäude für Passagiere sowie Büros für Mitarbeitende entstehen. Die Nähe zum Heliport ermögliche zudem kürzere Umsteigezeiten.