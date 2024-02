Auch die Zahl der Flugbewegungen nahm im Januar zu: Die Starts oder Landungen am Flughafen Zürich beliefen sich auf 18'439, was gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von 8 Prozent entsprach. Im Frachtgeschäft wurden am Zürcher Flughafen derweil 31'935 Tonnen abgewickelt. Das waren 13 Prozent mehr als im Vorjahr, aber 9 Prozent weniger als im Januar 2019.