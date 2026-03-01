Insgesamt setzte sich aber der moderate Wachstumstrend nach der Pandemie fort. In den ersten beiden Monaten 2026 summierten sich die Flugbewegungen auf 37'707 und lagen damit 3,3 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert. Innerhalb des Berichtsmonats schwankte die tägliche Zahl der Bewegungen zwischen 567 (3. Februar) und 743 (27. Februar).