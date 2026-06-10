Gestützt wurde das Wachstum auch durch die Lage der Feiertage: Sowohl Auffahrt als auch Pfingsten fielen in diesem Jahr in den Mai. Stark war die Entwicklung vor allem in Europa, wo die Zahl der Passagiere um 12,3 Prozent zunahm. Interkontinental wurde dagegen ein Rückgang um 1,0 Prozent verzeichnet. Unter den interkontinentalen Regionen sank der Anteil des Nahen Ostens erwartungsgemäss am deutlichsten, und zwar um 2,1 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent.