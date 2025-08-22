Bisher fielen deswegen keine Flüge aus. Die Situation sei ruhig, teilte die Medienstelle des Flughafens Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am späten Nachmittag mit. Bisher habe es keine Annullationen gegeben, die meisten Flüge konnten von anderen Bodendienstleistern übernommen werden. Es gab einige Verspätungen. Die Passagiere würden von ihren Fluggesellschaften über den Status ihres Fluges informiert.