Seit Jahresanfang sind bereits 18,22 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich gereist, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend heisst. Im bisherigen Rekordjahr 2019 waren es im gleichen Zeitraum rund 172'000 Personen weniger gewesen. Bisher konnte der Flughafen im laufenden Jahr die Zahl der Passagiere in jedem Monat steigern.