Weniger Passagiere aus dem Mittleren Osten

Dagegen sank die Zahl der Interkontinentalreisenden um 10,1 Prozent auf 627'166. Nachdem der Iran die grossen Flughäfen in den Arabischen Emiraten unter Beschuss genommen hatte, reduzierten diese Drehkreuze den Betrieb massiv. Passagiere aus dem Mittleren Osten machten am Flughafen Zürich nur noch 1,6 Prozent der Reisenden aus, nachdem sie im Vorjahresmonat noch 5,5 Prozent betragen hatten.