Weniger Passagiere aus dem Mittleren Osten

Dagegen sank die Zahl der Interkontinentalreisenden um 6,9 Prozent auf 584'441. Nachdem der Iran die grossen Flughäfen in den Arabischen Emiraten unter Beschuss genommen hatte, stellten diese Drehkreuze den Betrieb zeitweise ein. Passagiere aus dem Mittleren Osten machten am Flughafen Zürich nur noch 1,3 Prozent der Reisenden aus, nachdem sie im Vorjahres-Monat noch 5,4 Prozent betragen hatten.