Der Flughafen Zürich kümmert sich künftig selber um Flugreisende mit eingeschränkter Mobilität. Diese haben in der Schweiz ein Anrecht darauf, an Flughäfen begleitet zu werden. Bisher hatte die Flughafenbetreiberin den Dienst an Dritte ausgelagert. Ab 2025 will sie ihn nun selber ausführen.

13.09.2023 10:36