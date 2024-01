Der Flugverkehr hat sich auch in der Schweiz weiter vom Corona-Einbruch erholt. An den Flughäfen in Zürich und Genf sind die Passagierzahlen im Jahr 2023 weiter in die Höhe geklettert. Der Weg auf das Niveau von vor der Corona-Krise ist nicht mehr weit.

16.01.2024 12:00