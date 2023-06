Der Flughafen Genf erwartet in den Monaten Juli und August rund drei Millionen Passagiere. Damit reiche das Aufkommen beinahe an das Niveau vor der Coronavirus-Pandemie heran. Laut Prognosen werde der Passagierandrang in den nächsten zwei Monaten 92 bis 93 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen, hiess es an einer Medienkonferenz am Genfer Flughafen.