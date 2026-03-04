Die Konzession umfasst 45 Geschäfte in den Bereichen Duty Free, Duty Paid, Convenience und Gastronomie auf einer Fläche von mehr als 10'000 Quadratmetern, teilte Avolta am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Im Rahmen der landseitigen Neugestaltung des Flughafens würden drei neue Detailhändler eröffnet.