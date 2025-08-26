Im ersten Halbjahr 2025 seien wesentliche Bauabschnitte abgeschlossen worden, teilte der Flughafen Zürich am Dienstag mit den Halbjahreszahlen mit. So seien die Arbeiten auf der Luftseite beendet und die verkehrstechnische Erschliessung auf der Landseite hergestellt. Auch der Tower sei bereits für den Betrieb bereit.