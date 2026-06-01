Seit dem Ausbruch des Iran-Konflikts Ende Februar hat der Flugverkehr in Zürich kontinuierlich zugenommen. So schnitt nach März und April nun auch der Monat Mai über dem Vorjahreswert ab. Getragen wurde das Wachstum vor allem vom Europaverkehr, während die Zahl der Interkontinentalflüge rückläufig war.