Der Umsatz aus den kommerziellen Aktivitäten erreichte indes 57,0 Millionen Franken, was laut dem Flughafen auf demselben Niveau des Vorjahres war. Airside, also im Bereich nach der Sicherheitskontrolle, legten die Erlöse um 4,8 Prozent zu. Auf der Landseite nahmen sie hingegen um 7,4 Prozent ab.