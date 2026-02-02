Weniger Flüge als im Januar 2020

Vor der Coronapandemie bzw. im Januar 2020 waren noch über 20'000 Starts und Landungen gezählt worden. Ein direkter Vergleich ist jedoch nur bedingt aussagekräftig, da Fluggesellschaften ihre Flotten vergrössert haben und die Auslastung der Flüge in dieser Statistik nicht berücksichtigt wird. Mit 32,6 Millionen Passagieren war das vergangene Jahr für den Flughafen Zürich ein neues Rekordjahr.