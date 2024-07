Im Juni starteten und landeten insgesamt 23'338 Flugzeuge am Flughafen Zürich. Dies sind nahezu gleich viele wie im Vormonat Mai. Im Vergleich zum Juni 2023 sind es jedoch 6,1 Prozent mehr und auch auf Jahressicht ergibt sich ein klares Plus. So stieg die Zahl der Flugbewegungen im ersten Halbjahr im Vergleich zur Vorjahresperiode um 7,2 Prozent an, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt.