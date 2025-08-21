Deutlich zurückgegangen ist die Zahl der Flüge nach 23 Uhr, wie es an der Medienkonferenz weiter hiess: 21,1 Prozent weniger Starts und 19,5 Prozent weniger Landungen. Laut der AWP-Datenanalyse hoben in diesem Sommer zwischen 23 und 23.30 Uhr - dem Zeitfenster, das für den Abbau von Verspätungen vorgesehen ist - noch 116 Flugzeuge ab. Im Sommer 2024 waren es 231. Doch auch hier wolle man besser werden, betonte Tschudin, der sich selber als Hausherr bezeichnete.