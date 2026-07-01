In den ersten sechs Monaten starteten und landeten insgesamt 131'289 Flugzeuge am grössten Schweizer Flughafen und damit fast 5000 mehr als im Jahr zuvor, wie aus einer Auswertung der Nachrichtenagentur AWP vom Mittwoch hervorgeht. Auch das Niveau vor der Corona-Pandemie wurde damit fast wieder erreicht. Der Rückstand zu 2019 beträgt nur noch 0,9 Prozent oder rund 1150 Flüge.