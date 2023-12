Winterthur will sich an Nein-Kampagne beteiligen

Die Stadt Winterthur kündigte am Donnerstag auch an, sich zusammen mit anderen Organisationen an der Nein-Kampagne zu beteiligen. Die Stadt Winterthur präsidiert die Behördenorganisation Ost, welche 122 Gemeinden in den Kantonen Zürich, Thurgau, St. Gallen und Appenzell AR mit rund 740'000 Einwohnerinnen und Einwohnern vertritt.