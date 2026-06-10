«New Zurich» beschreibt einen Raum, der von Bülach im Norden über Regensdorf im Westen bis nach Uster im Südosten reicht. Mit der Initiative will die Flughafenregion Zürich (FRZ) das Wachstum koordinieren, anstatt die Entwicklung sich selbst zu überlassen. Die Verantwortlichen betonten vor den Medien am Dienstag, dass es sich nicht um einen starren Masterplan, sondern um eine offene Sammlung von Aufgaben und Denkanstössen handelt .