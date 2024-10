Am grössten deutschen Flughafen in Frankfurt kam es zu grossen Problemen: Es gebe «erhebliche Verzögerungen im Betriebsablauf und Flugausfälle», hiess es auf der Internetseite des Flughafenbetreibers Fraport. Das Unternehmen sprach von rund 70 Annullierungen. «Wir rechnen nicht mit viel mehr Ausfällen, weil die Probleme behoben sind», sagte ein Sprecher. Die Auswirkungen hielten sich demnach in Grenzen.