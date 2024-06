Der Flugverkehr am Flughafen Genf ist am Mittwochmorgen wieder aufgenommen worden, wie ein Flughafen-Sprecher sagte. Der Luftraum im Raum Genf war am Dienstagabend für zwei Stunden geschlossen worden, weil es im Untergeschoss des Kontrollzentrums von Skyguide zu einer Überschwemmung gekommen war.