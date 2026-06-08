Am Flughafen München ist der Flugverkehr am Morgen ohne grössere Probleme gestartet. «Der Flugbetrieb ist normal angelaufen und es gibt aktuell keine Störungen», teilte ein Sprecher des Airports mit. Nach einem Feueralarm im Tower und einer etwa zweistündigen Einstellung des Flugbetriebs am Sonntagabend gab es laut Webseite des Flughafens am Morgen bereits einige Starts. Es wurden aber auch Annullierungen angezeigt, etwa bei geplanten Ankünften. Ob diese mit dem abendlichen Alarm zusammenhingen, war zunächst unklar.