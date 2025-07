Betroffen ist insbesondere der Luftraum über London, aber auch am Flughafen der schottischen Hauptstadt Edinburgh blieben die Flugzeuge zwischenzeitlich am Boden. «Wir empfehlen Passagieren, sich vor Reiseantritt bei ihrer Fluggesellschaft zu erkundigen», teilte der grösste britische Flughafen London Heathrow der dpa mit. Laut Nats lief am Nachmittag der Prozess, den normalen Betrieb im Luftraum über London wiederaufzunehmen.