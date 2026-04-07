Beim Vorfall sei niemand verletzt worden, sagte die Swiss-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Landung sei ereignislos verlaufen. Als Vorsichtsmassnahme habe der Flughafen die Feuerwehr aufgeboten, was in solchen Situationen Standard sei. Die Sprecherin bestätigte damit einen Bericht der belgischen Nachrichtenagentur Belga.
Der Airbus A320 war von London nach Zürich unterwegs. Kurz vor 19.30 Uhr sei er in Brüssel zwischengelandet. Die Landung in Zürich war ursprünglich für 20.00 Uhr vorgesehen, wie die Sprecherin mitteilte.
Die Passagiere seien in Hotels untergebracht worden. Die Fluggesellschaft kümmere sich darum, alle Reisen schnellstmöglich auf passende Alternativverbindungen umzubuchen. Swiss bedauere die Unannehmlichkeiten, die den Passagieren durch diese ausserplanmässige Landung entstanden seien, teilte die Sprecherin weiter mit.
Das Flugzeug wird gemäss Angabe der Swiss aktuell in Brüssel untersucht. Zur Ursache für die Geruchsentwicklung und dazu, wann das Flugzeug nach Zürich zurückkehren wird, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts mitgeteilt werden.
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(AWP)