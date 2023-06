Airbus-Chef Guillaume Faury sieht die Luftfahrtindustrie jedenfalls vor grossen Veränderungen. "In fünf, sechs, sieben Jahren werden die Karten neu gemischt", sagte der Manager dem "Handelsblatt". Er rief die Zulieferer auf, an Lösungen für Dekarbonisierung, aber auch Digitalisierung und Automatisierung zu arbeiten. In den nächsten Jahren werde sich entscheiden, "wer in der zivilen Luftfahrt die Plattformen für die kommenden Jahrzehnte mitgestaltet".