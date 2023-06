Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus hat am dritten Tag der Paris Air Show einen weiteren Grossauftrag an Land gezogen. Der Flugzeugfinanzierer Avolon habe einen Vorvertrag über 20 Exemplare des Grossraumjets A330neo unterschrieben, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch auf der weltgrössten Luftfahrtmesse in Le Bourget vor den Toren der französischen Hauptstadt mit. Die Auslieferung solle im Jahr 2026 beginnen.

21.06.2023 11:33