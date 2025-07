Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus steht vor einem Grossauftrag über 90 Passagierjets. Der Flugzeugfinanzierer Avolon will 75 Mittelstreckenjets in der Langversion A321neo und 15 Grossraumflugzeuge vom Typ A330neo bestellen, wie er am Donnerstag in Dublin mitteilte. Der Vertrag umfasse zudem Kaufrechte über 25 weitere Maschinen vom Typ A321neo und 15 weitere A330neo. Dem Grossauftrag muss noch Avolons grösster Anteilseigner Bohai Leasing aus China zustimmen./stw/mis