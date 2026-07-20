Am Vormittag hatte SMBC 100 Maschinen von Boeings Konkurrenzmodell 737 Max geordert, davon 60 in der Langversion 737 Max 10./stw/he
(AWP)
Der Flugzeugfinanzierer SMBC hat nach seinem Grossauftrag für Boeing auf der Luftfahrtmesse in Farnborough auch beim Weltmarktführer Airbus 100 Jets bestellt. Dabei handle es sich um 35 Mittelstreckenjets in der Standardversion A320neo und 65 Maschinen der Langversion A321neo, teilte der Dax-Konzern Airbus am frühen Montagabend mit.
Am Vormittag hatte SMBC 100 Maschinen von Boeings Konkurrenzmodell 737 Max geordert, davon 60 in der Langversion 737 Max 10./stw/he
(AWP)