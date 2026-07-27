Der Reaktor II war bereits eine Woche zuvor mit reduzierter Leistung zurück ans Netz gebracht worden. Das jeweilige Wiederanfahren der Reaktoren sei nach Freigabe des Bundesamts für Energie (BFE) und unter Einbezug des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (Ensi) erfolgt, schrieb der Energiekonzern auf seiner Webseite.