Die Axpo beobachte die Aaretemperatur weiterhin. Sobald sich die Aare abkühlt oder eine ausreichende Abkühlung in Sicht sei, könne man die Wiederinbetriebnahme der Reaktoren planen. Das Wiederanfahren erfolge nach Freigabe durch das Bundesamt für Energie (BFE) und unter Einbezug des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (Ensi), hiess es weiter.