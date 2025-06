Mit effizientem Wassersparen zum Erfolg

Wie die Strategie zu einem Erfolg werden kann, zeigt die in Kopenhagen ansässige EU-Umweltagentur EEA in einem parallel veröffentlichten Bericht auf: Sie hält es darin für möglich, dass mit neuen Massnahmen in wichtigen Wirtschaftssektoren erhebliche Wassereinsparungen erzielt werden können.