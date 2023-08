Der irische Glücksspiel- und Sportwettenanbieters Flutter profitiert weiter von einem florierenden Geschäft vor allem in den USA. In den anderen Regionen wächst der Konzern deutlich langsamer, in Australien schwächelt das Geschäft weiter, wie der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwoch in Dublin mitteilte.

09.08.2023 12:06