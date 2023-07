Der Umbau des Fresenius-Konzerns geht in die nächste Etappe. Auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung in Frankfurt stimmten die Aktionäre der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC ) am Freitag der Umwandlung von einer Kommandit- in eine Aktiengesellschaft zu, wie das Unternehmen mitteilte. Der Beschluss war nahezu einstimmig gefallen. Konzernchefin Helen Giza sprach in ihrer Rede von einem "historischen Tag". Mit der Entscheidung werde "ein neues Kapitel in der Entwicklung des Unternehmens aufgeschlagen". Wirksam wird der Formwechsel mit dem Eintrag ins Handelsregister.

14.07.2023 16:56