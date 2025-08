Stagnierende Behandlungszahlen in den USA und der schwache Dollar haben Fresenius Medical Care (FMC) im zweiten Quartal zugesetzt. Im Tagesgeschäft legte der Verdienst des Dialysespezialisten dank Einsparungen zwar deutlich zu, doch Analysten hatten sich mehr erhofft. Vorstandschefin Helen Giza sieht FMC gleichwohl «vollständig im Plan, um unseren Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 zu erreichen», wie sie am Dienstag laut Mitteilung betonte. Während Zölle dem Konzern laut Giza wegen seines «erheblichen Fussabdrucks» in den USA kaum etwas anhaben dürften, wird das Behandlungswachstum auf dem US-Markt 2025 wohl nicht so stark anziehen wie gedacht.