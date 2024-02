Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) will auch in diesem Jahr weiter vorankommen. «2024 wird ein Jahr mit beschleunigtem profitablem Wachstum, in dem wir unserem ehrgeizigen mittelfristigen Margenziel näherkommen», sagte Konzernchefin Helen Giza am Dienstag zur Vorstellung der Jahresbilanz in Bad Homburg. Nach anfänglichen Gewinnen von rund 5 Prozent brach der Aktienkurs dennoch ein. Kurz vor dem Handelsende waren die FMC-Papiere mit einem Minus von 3,6 Prozent auf 38,03 Euro Schlusslicht im MDax . Analyst Harald Hof von AlsterResearch monierte, dass die operative Marge nur auf den ersten Blick besser als erwartet ausgefallen sei.

20.02.2024 17:19