Zugleich seien jährliche Investitionen in das Kerngeschäft in Höhe von 800 Millionen bis einer Milliarde Euro geplant, die auch in Innovationen fliessen sollen. Obendrein soll der Verschuldungsgrad noch stärker gesenkt werden. Und auch die Aktionäre sollen profitieren: Giza peilt eine Dividendenausschüttung in Höhe von 30 bis 40 Prozent des bereinigten Gewinns an, zudem sieht sie die «Möglichkeit zu regelmässigen Aktienrückkäufen». Bereits 2025 will FMC mit einem ersten Aktienrückkauf mit einem Volumen von bis zu einer Milliarde Euro beginnen. Geplant sei der Rückkauf in mehreren Tranchen ab dem zweiten Halbjahr in einem Gesamtzeitraum von zwei Jahren, hiess es./tav/stk