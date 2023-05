Fürth, 11. Mai (Reuters) - Adidas will die milliardenschweren Restbestände der vom Skandal-Rapper Kanye West designten "Yeezy"-Schuhe nun doch noch auf den Markt bringen. Der neue Adidas-Chef Björn Gulden verkündete die vorläufige Lösung auf der Hauptversammlung am Donnerstag in Fürth: Der Sportartikelkonzern werde Teile der Ware verkaufen und dafür Geld an Organisationen spenden, denen West mit seinen Äußerungen geschadet habe. "Die Ware zu verbrennen, ist nicht die Lösung", sagte Gulden. Adidas hatte den Vertrag mit West, der sich inzwischen "Ye" nennt, im Oktober aufgelöst. Dieser hatte immer wieder provoziert, zuletzt mit antisemitischen Äußerungen. Seither liegen Millionen "Yeezy"-Schuhe mit einem Verkaufswert von 1,2 Milliarden Euro auf Halde, die bereits produziert sind, deren Verkauf aber auf Eis gelegt wurde.