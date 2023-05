Großbritannien macht indes noch immer eine jenseits der Zehn-Prozent-Marke liegende Teuerungsrate zu schaffen. Die Bank von England (BoE) dürfte deswegen am Donnerstag den Leitzins weiter in die Höhe schrauben. Von Reuters befragte Experten rechnen mit einer Anhebung um einen viertel Prozentpunkt auf 4,50 Prozent. Das britische Pfund entfernte sich im Vorfeld von seinen Mehrmonats-Hochs und sank um 0,3 Prozent auf 1,2585 Dollar. Das Augenmerk der Anleger liege auf den ausblickenden Bemerkungen von Notenbank-Chef Andrew Bailey. Momentan wird an den Märkten eingepreist, dass es in zwei weiteren Schritten von je einem viertel Prozentpunkt weiter nach oben gehe. Sollte die Zentralbank diese Erwartungen dämpfen, könnte das den Pfund-Kurs belasten, sagte Devisenstrategin Carol Kong von der Commonwealth Bank of Australia.