Berlin, 11. Mai (Reuters) - Wegen der anhaltend schwachen Konjunktur rechnet Creditreform in Deutschland verstärkt mit Firmenpleiten. Die Zahl der Insolvenzen dürfte 2023 weiter steigen, teilte die Wirtschaftsauskunftei am Donnerstag mit. "Wie hoch der Zuwachs aber ausfällt - das ist die große Frage", sagte Creditreform-Chefökonom Patrik-Ludwig Hantzsch. Dies lasse sich nicht seriös einschätzen. Nach der staatlichen Subventionierung in der Zeit der Virus-Pandemie entspreche die Entwicklung der Insolvenzen nun einer Normalisierung. "Also keine Welle, kein Tsunami - aber immerhin eine deutliche Steigerung", betonte Hantzsch. In Deutschland gab es demnach 2022 einen Anstieg um 3,8 Prozent auf 14.660 Firmenpleiten.