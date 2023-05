Mailand, 11. Mai (Reuters) - Im Zentrum von Mailand hat es am Donnerstag eine Explosion gegeben. Mehrere Fahrzeuge stünden in Flammen, berichtete der Fernsehsender Sky TG24. Der örtlichen Polizei zufolge war ein Lieferwagen in Brand geraten. Die Ursache und weitere Einzelheiten über den Vorfall im Stadtteil Porta Romana waren zunächst nicht bekannt.